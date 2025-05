Franse premier ontkent dat hij afwist van misbruik op school

PAU (ANP/AFP) - De Franse premier François Bayrou ontkent dat hij al in de jaren negentig op de hoogte was van grootschalig misbruik op een katholieke school. Hij moest getuigen voor een parlementaire commissie over wat hij wist over het schandaal toen hij minister van Onderwijs was, van 1993 tot 1997.

De oppositie heeft gesuggereerd dat Bayrou destijds al bekend was met de misstanden op de Bétharram school. Daar zijn tientallen jaren lang kinderen fysiek en seksueel misbruikt. De eerste berichten daarover kwamen ongeveer dertig jaar geleden naar buiten, maar de laatste jaren zijn honderden juridische klachten ingediend.

Bayrou zei dat hij niet meer wist dan anderen in Frankrijk. Alles wat hij wist, zou ook openbaar in de media zijn verschenen. De 73-jarige premier zei van tevoren dat er sprake was van een politieke campagne tegen hem en dat hij bij de commissie wilde tonen dat hij niets verkeerds heeft gedaan.