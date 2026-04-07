Doden bij droneaanval op bushalte in Oekraïense stad Nikopol

KYIV (ANP/RTR) - Een Russische droneaanval op een stadsbus in de Oekraïense stad Nikopol heeft aan drie mensen het leven gekost, meldt minister van Binnenlandse Zaken Ihor ​Klymenko op Telegram. Twaalf mensen raakten gewond.

Bij een woning in dezelfde Oekraïense regio kwam een 11-jarige jongen om het leven en raakten vijf mensen gewond toen het huis vlam vatte.

Ook in Rusland worden aanvallen op burgerdoelen gemeld. Zo zou een 7-jarige jongen zijn omgekomen in de oblast Vladimir, evenals twee volwassenen. Daar zou een drone een woning hebben geraakt.

Rusland zegt 45 Oekraïense drones te hebben neergehaald in de nacht van maandag op dinsdag. De Oekraïense luchtmacht meldt sinds maandagavond 77 van de 110 Russische drones uit de lucht te hebben gehaald.