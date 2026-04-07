ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden bij droneaanval op bushalte in Oekraïense stad Nikopol

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 9:25
KYIV (ANP/RTR) - Een Russische droneaanval op een stadsbus in de Oekraïense stad Nikopol heeft aan drie mensen het leven gekost, meldt minister van Binnenlandse Zaken Ihor ​Klymenko op Telegram. Twaalf mensen raakten gewond.
Bij een woning in dezelfde Oekraïense regio kwam een 11-jarige jongen om het leven en raakten vijf mensen gewond toen het huis vlam vatte.
Ook in Rusland worden aanvallen op burgerdoelen gemeld. Zo zou een 7-jarige jongen zijn omgekomen in de oblast Vladimir, evenals twee volwassenen. Daar zou een drone een woning hebben geraakt.
Rusland zegt 45 Oekraïense drones te hebben neergehaald in de nacht van maandag op dinsdag. De Oekraïense luchtmacht meldt sinds maandagavond 77 van de 110 Russische drones uit de lucht te hebben gehaald.
loading

POPULAIR NIEUWS

107640439-15702409-image-a-32_1775229658555

Nieuwe verontrustende foto's van Michael Jackson met kinderen opgedoken

shutterstock_2476215863

Deze 5 zinnen zorgen ervoor dat je kind juist niét luistert, volgens een expert

f44941cc7b2d9b3789d83f00756c4ce0

Waarom deze oliecrisis écht anders is: hoge schulden, weinig munitie

4JZP6AF_AFP__20230810__mazza_formerpr230810_npCHg__v1__HighRes__FormerPresidentOfTheUnitedSt_jpg

Hij is een (half)seniele aftakelende oude man: waarom zwijgt de Amerikaanse pers over Trumps geestelijke aftakeling?

174106753_m

Word je nu wel of niet gelukkig van kinderen? Dat ligt eraan

shutterstock_1668991000

Over borstkanker en BH's

Loading