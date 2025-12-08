Unilever zakt op Damrak na beursgang ijsjestak Magnum

AMSTERDAM (ANP) - Unilever stond maandag bij de dalers op de Amsterdamse beurs. Beleggers verwerkten de beursintroductie van The Magnum Ice Cream Company (TMICC), de afgesplitste ijsjesdivisie van voedings- en verzorgingsmiddelenconcern Unilever (min 3,9 procent). Het aandeel Magnum noteerde kort na opening op 12,80 euro. Het bedrijf, waaronder ijsmerken vallen als Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's, gaat ook naar de beurzen in Londen en New York.

Magnum-baas Peter ter Kulve denkt dat het aandeel van Magnum een echt "volksaandeel" kan worden. Unilever kondigde in maart vorig jaar aan zijn ijstak te willen afsplitsen. Het levensmiddelenconcern wil zich richten op zijn belangrijkste merken, zoals Knorr, Hellmann's en Dove.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 948,32 punten. Vrijdag sloot de AEX een fractie lager. De MidKap verloor 0,1 procent tot 912,92 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,3 procent. Londen won een fractie.