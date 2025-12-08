ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Unilever zakt op Damrak na beursgang ijsjestak Magnum

Economie
door anp
maandag, 08 december 2025 om 9:23
anp081225054 1
AMSTERDAM (ANP) - Unilever stond maandag bij de dalers op de Amsterdamse beurs. Beleggers verwerkten de beursintroductie van The Magnum Ice Cream Company (TMICC), de afgesplitste ijsjesdivisie van voedings- en verzorgingsmiddelenconcern Unilever (min 3,9 procent). Het aandeel Magnum noteerde kort na opening op 12,80 euro. Het bedrijf, waaronder ijsmerken vallen als Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's, gaat ook naar de beurzen in Londen en New York.
Magnum-baas Peter ter Kulve denkt dat het aandeel van Magnum een echt "volksaandeel" kan worden. Unilever kondigde in maart vorig jaar aan zijn ijstak te willen afsplitsen. Het levensmiddelenconcern wil zich richten op zijn belangrijkste merken, zoals Knorr, Hellmann's en Dove.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 948,32 punten. Vrijdag sloot de AEX een fractie lager. De MidKap verloor 0,1 procent tot 912,92 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,3 procent. Londen won een fractie.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

5 medicijnen die je beter niet met koffie combineert

130699708_m

Deze alledaagse voedingsmiddelen kunnen je hart beschermen

960x0

Waarom was de hand van Trump blauw en zit die nu in verband?

kantoor wordt ontmoetingsplek thuiswerken is productiever1619673627

Is thuiswerken goed voor je? Een nieuwe studie komt met het antwoord

5f562cf0-7f01-44ac-ad55-754dd148e3a9

Waarom het Songfestival gedoemd is

spotify lijdt verlies na forse investeringen in podcasts1666757783

Je Spotify Wrapped al bekeken? Wat je luisterleeftijd zegt over jou

Loading