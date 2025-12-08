Dit jaar naar verwachting minder woningen erbij dan in 2024

DEN HAAG (ANP) - In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn er 54.100 woningen bijgekomen. Als het laatste kwartaal hetzelfde verloopt als vorig jaar, komt het totaal dit jaar op 77.600 woningen. Dat is minder dan de 82.400 gerealiseerde woningen van vorig jaar, staat in een jaarlijks rapport van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Van de woningen die er tot en met september bijkwamen, waren er 46.400 nieuwbouw. De overige 7700 woningen zijn het totaal van bijvoorbeeld opgesplitste huizen en kantoren die woningen werden. Sloop en woningen die op andere manieren verdwijnen, vallen daar ook onder.

"De verwachte bouwdip voor 2024 en 2025 heeft zich inderdaad voorgedaan", luidt de conclusie. Het ministerie noemt een hoge rente en gestegen bouwkosten als oorzaken. "Inmiddels lijken de omstandigheden langzaam te verbeteren: de grote piek in bouwkosten en rente ligt achter ons." Volgend jaar en het jaar daarop wordt daarom een "versnelling" verwacht, waardoor het doel van 100.000 woningen per jaar in zicht moet komen.

Het woningtekort is dit jaar naar schatting 396.000 woningen, 4,8 procent van de totale voorraad. Vergeleken met eerdere jaren is het tekort daarmee min of meer gelijk gebleven. De overheid wil naar een tekort van 2 procent toe.