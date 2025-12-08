Geen Noodfonds Energie deze winter, maar zo krijg je toch hulp bij je energierekening

Het Tijdelijk Noodfonds Energie gaat deze winter niet opnieuw open. Maar wie zijn energierekening nauwelijks kan betalen, kan toch met succes aankloppen bij de instanties. Het kabinet maakt extra geld vrij en gemeenten krijgen meer ruimte om bij te springen.

Waarom stopt het noodfonds?

Het Noodfonds werd de afgelopen jaren gevuld door de overheid, energieleveranciers en netbeheerders. Maar die laatste twee trekken zich nu terug. Ze vinden dat steun voor huishoudens “een taak van de overheid is”. En dus verdwijnt de hulp zoals we die kenden.

Daar komt wel iets voor terug: een meerjarig publiek energiefonds dat niet alleen energierekeningen helpt betalen, maar ook woningen helpt verduurzamen. Daarmee wil het kabinet de energielasten structureel omlaag krijgen. De planning is om het fonds vanaf de winter van 2026/2027 te laten draaien.

Gemeenten springen in

Voor deze winter komt er een overbruggingsmaatregel: gemeenten krijgen 30 miljoen euro extra om kwetsbare huishoudens te ondersteunen. Hoe dat geld wordt ingezet mogen gemeenten zelf bepalen, zolang het maar helpt bij lagere energielasten of verduurzaming.

Denk aan:

– Kleine isolatiemaatregelen zoals tochtstrips of radiatorfolie

– Energiecoaches die gratis tips geven

– Een energietoeslag voor wie de rekening écht niet kan betalen

Wie maakt kans op steun?

Volgens het kabinet komen de 151.000 huishoudens die eerder een aanvraag deden bij het Noodfonds en hebben aangegeven open te staan voor hulp bij energiebesparing, sowieso in aanmerking. Maar ook anderen kunnen mogelijk hulp krijgen.

Elke gemeente mag zijn eigen voorwaarden opstellen. Wil je weten waar jij recht op hebt? Check de website van jouw gemeente.