UnitedConsumers: adviesprijs benzine mogelijk boven 2,50 euro

EINDHOVEN (ANP) - De adviesprijs voor een liter Euro95 kan dinsdag boven de 2,50 euro stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt brandstofexpert Derk Foolen van consumentencollectief UnitedConsumers. Nu staat die landelijke adviesprijs voor Euro95 van de grote oliemaatschappijen op 2,486 euro per liter.

"Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar de kans is groot dat we de 2,50 euro halen", aldus Foolen. Daarmee zou de adviesprijs voor benzine het hoogste niveau ooit kunnen bereiken. Het huidige record staat op 2,505 euro, dat in juni 2022 werd bereikt.

Op dinsdag worden de landelijke adviesprijzen weer aangepast. De olieprijzen zijn maandag aan het stijgen, wat dus doorberekend kan worden in de prijzen aan de pomp voor automobilisten. Voor de oorlog stond de adviesprijs voor benzine op 2,28 euro.

De adviesprijs voor een liter diesel is nu 2,472 euro. Vorige week dinsdag steeg die nog voor het eerst tot boven de 2,50 euro. Vervolgens zakte de prijs weer wat in.