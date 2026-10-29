Universal Music Group verdient meer aan abonnementen

HILVERSUM (ANP) - Universal Music Group (UMG), 's werelds grootste muziekconcern, heeft in het derde kwartaal een hogere omzet behaald. Daarbij profiteerde het bedrijf dat artiesten als Taylor Swift en Billie Eilish vertegenwoordigt vooral van meer opbrengsten uit betaalde streamingabonnementen. Deze omzet steeg harder dan in het voorgaande kwartaal.

De totale omzet kwam uit op 3,4 miljard euro, ruim 12 procent meer dan een jaar eerder. De omzet uit abonnementen kwam ruim 19 procent hoger uit. Dit kwam onder andere dankzij prijsverhogingen en een volgens UMG "gezonde" groei van het aantal abonnees. De omzet viel ook hoger uit dankzij de overname van het label Downtown.

Door besparingsmaatregelen voerde UMG ook de winst op. Het resultaat voor aftrek van rentes, belastingen en afschrijvingen steeg 13 procent tot 672 miljoen euro.