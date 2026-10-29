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Machado bedankt Trump tijdens eerste toespraak in Venezuela

Samenleving
door anp
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CARACAS (ANP/AFP) - De Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado heeft tijdens haar eerste publieke optreden sinds haar terugkeer naar Venezuela Donald Trump bedankt. Volgens Machado heeft de Amerikaanse president de "poorten naar de vrijheid" geopend door president Nicolás Maduro gevangen te nemen.
Machado keerde dit weekend terug naar Venezuela na bijna een jaar in het buitenland te hebben gezeten. Ze zat daarvoor lang ondergedoken vanwege haar verzet tegen Maduro, maar verliet het land om de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst te nemen. Trump was ontstemd dat hij die prijs zelf niet kreeg, maar Machado overhandigde hem de onderscheiding later alsnog.
Nu prijst Machado de "visie en durf" van de Amerikanen bij de operatie van begin dit jaar, waarbij Maduro en zijn vrouw gevangen werden genomen. Zij zitten nu vast in New York.
Machado is door de oppositie aangewezen als leider, maar de Amerikaanse regering doet voorlopig zaken met Maduro's vicepresident Delcy Rodríguez.
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