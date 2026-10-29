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Doden bij crash Italiaanse militaire helikopter in Bosnië

Samenleving
door anp
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SARAJEVO (ANP/AFP) - In Bosnië en Herzegovina is een Italiaanse militaire helikopter neergestort. Meerdere inzittenden zijn omgekomen, meldt de EU-missie EUFOR waar het toestel onderdeel van was. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA gaat het om drie doden en twaalf gewonden.
Het ongeluk gebeurde bij de stad Gorica, in de buurt van de grens met Kroatië. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de crash. Er zijn volgens EUFOR in elk geval geen voertuigen, eigendommen of infrastructuur op de grond geraakt. Daar zijn ook geen gewonden gevallen.
EUFOR houdt sinds 2004 toezicht op de vrede in Bosnië en Herzegovina. Italië leidt die missie momenteel, waar ook Nederland aan deelneemt.
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