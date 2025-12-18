UWV: komende jaren grotere arbeidskrapte in techniek en transport

AMSTERDAM (ANP) - Tientallen beroepsgroepen krijgen de komende jaren te maken met een nog grotere krapte op de arbeidsmarkt. Uitkeringsinstantie UWV meldt na onderzoek dat de arbeidsmarkt voor 32 beroepsgroepen al krap of zeer krap is en verwacht dat dit toeneemt tot 2030. Dit geldt vooral voor technische en transportberoepen.

Het UWV heeft eigen gegevens over de krapte op de arbeidsmarkt onderzocht en die gekoppeld aan voorspellingen van het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). In het onderzoek is de arbeidsmarkt opgedeeld in 112 beroepsgroepen. Voor 32 daarvan wordt de krappe markt naar verwachting nog groter. Het gaat onder meer om automonteurs, ingenieurs, buschauffeurs en trambestuurders, maar ook om bijvoorbeeld fysiotherapeuten en schoonmakers. "Voor werkgevers kan bij ontbrekende oplossingen en beleid een nijpende situatie ontstaan", waarschuwt het UWV.

Voor veertig beroepen denkt het UWV dat de krapte de komende jaren juist afneemt, zoals voor ict'ers, accountants en psychologen.

In de ict en bij financieel specialisten is de behoefte aan het vervangen van vertrekkend personeel volgens het UWV laag. Softwareontwikkelaars en systeembeheerders zijn iets makkelijker te vinden. Daarnaast wordt voor directiesecretarissen een afname van het aantal banen verwacht, deels vanwege AI.