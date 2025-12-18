ECONOMIE
Rob Reiner en vrouw overleden door meerdere steekwonden

Samenleving
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 8:04
LOS ANGELES (ANP) - Rob Reiner en zijn vrouw Michele Singer zijn overleden aan de gevolgen van "meerdere steekwonden". Dat melden Amerikaanse media, waaronder CNN, op basis van documenten die de lijkschouwer van Los Angeles heeft vrijgegeven.
De regisseur van films als When Harry Met Sally… en A Few Good Men en zijn echtgenote werden zondagmiddag dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Volgens CNN heeft de lijkschouwer vastgesteld dat het koppel eerder die zondag is overleden.
Nick Reiner, de 32-jarige zoon van Reiner en Singer, is opgepakt op verdenking van het vermoorden van zijn ouders. Hij werd zondag voorgeleid en zag daar volgens Amerikaanse media af van zijn recht om een schuldbekentenis af te leggen of onschuldig te pleiten.
De volgende zitting in de zaak vindt plaats op 7 januari.
