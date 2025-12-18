Boeren blokkeren straten in Brussel voor EU-top

BRUSSEL (ANP) - Honderden en mogelijk duizenden boeren blokkeren met hun tractoren de straten van Brussel, waar donderdag een EU-top begint. Ze protesteren tegen het Europese landbouwbeleid en een mogelijk vrijhandelsakkoord tussen de EU en het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur.

De tractoren staan onder meer op de Wetstraat, de straat waar veel belangrijke Europese instanties zijn gehuisvest en waar ook de top plaatsvindt. De boeren toeteren en steken ook vuurwerk af. Ook nabijgelegen straten en tunnels zijn afgesloten, waardoor een groot deel van het verkeer in de buurt stilligt, meldt de omroep VRT.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hoopt dit weekend naar Brazilië te gaan voor de officiële ondertekening van het verdrag met Mercosur. De boeren zijn tegen de overeenkomst omdat ze bang zijn weggeconcurreerd te worden door goedkope producten uit Zuid-Amerika.

Ook niet alle lidstaten zijn voor de deal. Frankrijk en Italië hebben om uitstel gevraagd.