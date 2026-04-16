Meghan Markle: ‘Al tien jaar de meest online gepeste persoon ter wereld’

Meghan Markle heeft verklaard dat ze zich al tien jaar de meest online gepeste persoon ter wereld voelt. Dat zei de hertogin van Sussex
tijdens een gesprek met fans in Australië, waarin ze vertelde dagelijks slachtoffer te zijn van digitale haat.
Volgens Meghan begon de stroom aan negatieve berichten al rond haar relatie met prins Harry
en is die nooit echt gestopt, ook niet in perioden waarin ze weinig in het openbaar verscheen.
De uitlatingen
komen terwijl Harry in Australië een ongemakkelijke selfie-situatie beleeft met een tv-reporter, die hem aanspreekt op zijn afwezigheid bij koninklijke verplichtingen. Beelden daarvan gaan rond op sociale media
.
Er zijn geen onafhankelijke cijfers die haar claim ondersteunen, maar haar opmerkingen sluiten aan bij eerdere discussies over de hoeveelheid negatieve online aandacht die zij en Harry sinds hun vertrek uit het Britse koningshuis ontvangen.