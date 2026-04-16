ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meghan Markle: ‘Al tien jaar de meest online gepeste persoon ter wereld’

Beroemd
door Pieter Immerzeel
donderdag, 16 april 2026 om 8:20
meghan-harry-australie-schnabbels
Meghan Markle heeft verklaard dat ze zich al tien jaar de meest online gepeste persoon ter wereld voelt. Dat zei de hertogin van Sussex tijdens een gesprek met fans in Australië, waarin ze vertelde dagelijks slachtoffer te zijn van digitale haat.
Volgens Meghan begon de stroom aan negatieve berichten al rond haar relatie met prins Harry en is die nooit echt gestopt, ook niet in perioden waarin ze weinig in het openbaar verscheen.
De uitlatingen komen terwijl Harry in Australië een ongemakkelijke selfie-situatie beleeft met een tv-reporter, die hem aanspreekt op zijn afwezigheid bij koninklijke verplichtingen. Beelden daarvan gaan rond op sociale media.
Er zijn geen onafhankelijke cijfers die haar claim ondersteunen, maar haar opmerkingen sluiten aan bij eerdere discussies over de hoeveelheid negatieve online aandacht die zij en Harry sinds hun vertrek uit het Britse koningshuis ontvangen.

loading

POPULAIR NIEUWS

intro-1775113808

239855215_m

147987196_m

us_debt_trend

1st-time

163858522_m

Loading