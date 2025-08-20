Wielrenner Poole mist Vuelta door Pfeiffer-virus

DEVENTER (ANP) - Wielrenner Max Poole gaat zaterdag niet van start in de Vuelta. De 22-jarige Brit van de Nederlandse ploeg Picnic PostNL is besmet met het Epstein-Barrvirus (EBV), ook wel bekend als het Pfeiffer-virus, en kan de komende periode niet in actie komen. Dat meldde Picnic PostNL woensdag.

"Het zijn moeilijke weken geweest waarin ik probeerde te begrijpen wat er aan de hand was, en ik waardeer de steun die ik van het team heb gekregen in deze periode enorm", zei Poole via zijn ploeg. "Ik ben opgelucht dat de oorzaak nu duidelijk is, want dat betekent dat ik me kan gaan richten op mijn herstel en mijn gezondheid weer op orde kan krijgen."

Poole werd dit jaar elfde in de Giro d'Italia. Vorig jaar eindigde hij als 35e in de Vuelta. De Spaanse rittenkoers begint zaterdag in het Italiaanse Turijn.