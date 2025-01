Vakantiebeurs rekent niet op bezoekersaantallen zoals voor corona

UTRECHT (ANP) - De Vakantiebeurs verwacht niet meer zoveel bezoekers als voor de coronacrisis. Dit jaar rekent de organisatie achter het jaarlijkse vakantie- en reisevenement, dat donderdag start in de Jaarbeurs in Utrecht, op ongeveer evenveel bezoekers als vorig jaar, toen 60.000 mensen de beurs bezochten. In 2019, het laatste jaar voor corona, stond de teller nog op ruim 100.000 mensen.

"De tijden zijn veranderd", zegt beursmanager Marleen Rompen. Ze verwacht niet dat de bezoekersaantallen snel terugkeren naar de hogere cijfers van de jaren voor de coronacrisis. Mensen zoeken volgens haar steeds vaker online naar informatie over vakanties. De beurs trekt vooral mensen die willen rondkijken of met specifieke ideeën speciale reisaanbieders bezoeken. Hoeveel mensen precies naar de beurs komen dit jaar, kan Rompen nog niet zeggen.

Het "massale" ervan is wel voorbij, concludeert Rompen. De organisatie is volgens haar meer bezig met de kwaliteit dan met de kwantiteit van de bezoekers. Voor de aanwezige reisprofessionals is het belangrijker dat bezoekers veel belangstelling tonen of gerichte vragen hebben.