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Griekspoor treft Australiër Duckworth in eerste ronde Wimbledon

Sport
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 12:35
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LONDEN (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor treft in de eerste ronde van Wimbledon de Australiër James Duckworth. Botic van de Zandschulp begint het grandslamtoernooi in Londen met een partij tegen de Amerikaan Aleksandar Kovacevic, terwijl Jesper de Jong tegen Rinky Hijikata uit Australië speelt. Dat is het resultaat van de loting op vrijdag.
Griekspoor, de nummer 39 van de wereld, speelde nog niet eerder tegen Duckworth. De Australiër is de mondiale nummer 78. De winnaar van de wedstrijd treft Flavio Cobolli in de tweede ronde. De Italiaan bereikte eerder deze maand de finale van Roland Garros, waarin hij verloor van de Duitser Alexander Zverev.
Griekspoor, Van de Zandschulp en De Jong zijn de enige Nederlanders op Wimbledon. Guy den Ouden, Max Houkes, Anouk Koevermans, Arantxa Rus en Suzan Lamens werden uitgeschakeld in de kwalificaties.
Wimbledon begint maandag.
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