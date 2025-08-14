ECONOMIE
Kremlin voorziet geen gezamenlijke verklaring met VS na top

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 18:53
anp140825169 1
MOSKOU (ANP/DPA) - Het Kremlin voorziet geen gezamenlijke Amerikaans-Russische verklaring na de top tussen de leiders van de landen in Alaska. "Nee, er valt niets te verwachten, er is niets voorbereid en het is onwaarschijnlijk dat er een document komt", zei regeringswoordvoerder Dmitri Peskov volgens Russische media als Interfax en TASS.
Peskov benadrukte dat de uitkomst van het overleg over de oorlog in Oekraïne van presidenten Donald Trump en Vladimir Poetin zich lastig laat voorspellen. Er zal volgens hem naderhand meer informatie worden verstrekt op een persconferentie. Dan kan meer duidelijk worden over welke overeenkomsten mogelijk gesloten kunnen worden.
Bij het overleg op een luchtmachtbasis zit de Oekraïense president Volodymyr Zelensky niet aan tafel. De Oekraïense zienswijze kan volgens de Russische regeringswoordvoerder op een later moment worden meegewogen. "Op dit moment is dit een ontmoeting op het hoogste niveau tussen Rusland en de Verenigde Staten."
