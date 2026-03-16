Vakbond en reders eens over oorlogstoeslag Midden-Oosten

ROTTERDAM (ANP) - Nederlandse zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf krijgen een oorlogstoeslag. Dat melden de vakbond Nautilus en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) na overleg. De Perzische Golf is aangemerkt als oorlogsgebied en bemanningsleden krijgen daarom een dubbele gage. De gevarentoeslag geldt ook voor zeevarenden die varen door de Straat van Hormuz en de Golf van Oman.

Daarmee is een mogelijk kort geding van de baan, meldt vakbondsbestuurder Richard Moti. Hij spreekt van het enige logische besluit.

Het gaat om zeevarenden die binnen de cao van de Handelsvaart vallen. Ook zijn er rederijen die hier niet onder vallen, maar die afspraken binnen deze cao wel volgen. Moti kan niet zeggen voor hoeveel zeevarenden dit geldt.

Een kleine honderd schepen van Nederlandse reders zitten vast in de Perzische Golf. Aan boord zijn ruim vijfhonderd opvarenden, onder wie ruim honderd Nederlanders.