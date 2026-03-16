Brussel maakt ruim 450 miljoen euro vrij voor hulp Midden-Oosten

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie maakt dit jaar 458 miljoen euro vrij van het humanitaire budget voor hulp in het Midden-Oosten. Het grootste deel van het budget gaat naar Syrië (210 miljoen) en naar de Palestijnen (124 miljoen). Ook gaat er geld voor humanitaire hulp naar Libanon (100 miljoen), Jordanië (15,5 miljoen) en Egypte (8 miljoen).

De Commissie wil met het geld "levensreddende hulp bieden aan miljoenen mensen". Brussel noemt het belangrijk juist in het Midden-Oosten deze hulp te bieden "nu belangrijke donoren zich terugtrekken uit de regio en het internationale humanitaire recht onder ongekende druk staat".

Het geld is onder meer bedoeld voor voedsel, gezondheidszorg, onderdak, schoon water en onderwijs. Het budget zal verdeeld worden over VN-organisaties, internationale hulporganisaties en ngo's die ter plekke aanwezig zijn.