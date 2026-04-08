ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vakbond roept cabinepersoneel Lufthansa op vrijdag te staken

door anp
woensdag, 08 april 2026 om 20:37
anp080426198 1
FRANKFURT (ANP/DPA) - Cabinepersoneel van Lufthansa is opgeroepen om vrijdag te staken in Duitsland. Het is de bedoeling dat personeel voor vluchten vanaf de luchthavens van Frankfurt en München bijna de hele dag het werk neerlegt, kondigde vakbond Ufo aan. Dat zijn twee belangrijke knooppunten voor de Duitse luchtvaartmaatschappij, waardoor veel vluchten dreigen uit te vallen.
Het conflict draait om vastgelopen onderhandelingen rondom een raamwerk-cao bij Lufthansa. Daarnaast weigert de luchtvaartmaatschappij volgens Ufo te onderhandelen over een vorm van een sociaal plan bij zijn dochtermaatschappij Lufthansa CityLine. Cabinepersoneel van dat onderdeel heeft ook de oproep gekregen om te staken op vluchten die vertrekken vanaf een aantal andere Duitse luchthavens.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

