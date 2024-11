Aantal tips in zaak liquidatiepoging Iraanse activist

HAARLEM (ANP) - Aandacht voor een liquidatiepoging op een Iraanse activist en publicist in het tv-programma Opsporing Verzocht op dinsdag, heeft geleid tot "enkele tips", zegt een woordvoerster van de politie woensdag. De tips worden onderzocht, zegt ze.

De poging tot moord was in juni van dit jaar. Dinsdag werd bekendgemaakt dat op maandag een vijfde verdachte is aangehouden voor betrokkenheid bij de moordpoging. Eerder al zijn vier verdachten aangehouden in de zaak.

De verdachte van het aansturen van de liquidatiepoging is nog voortvluchtig. Deze Sami Bekal Bounouare staat sinds maandag op de Nationale Opsporingslijst. Er is een beloning van 50.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding.