Vakbonden bij KLM: staken is het uiterste middel

SCHIPHOL (ANP) - Vakbonden FNV en CNV benadrukken dat staken het uiterste middel is dat ze niet zomaar inzetten, nadat dinsdag duidelijk werd dat tienduizenden reizigers worden geraakt door een staking bij het grondpersoneel van KLM op woensdag. "Natuurlijk worden reizigers geraakt, dat is inherent aan stakingen", stelt FNV-bestuurder John van Dorland.

CNV wijst erop dat KLM al maanden weet wat de minimumeisen voor de bonden zijn. "Als je daar bewust niet op ingaat, moet je niet raar kijken als dit een keer gebeurt", zegt een woordvoerder van CNV.

De vakbond wijst erop dat de impact van de werkonderbreking weliswaar groot is, maar dat de bonden eerder nog een veel grotere staking hadden willen organiseren. Twee aangekondigde 24 uursstakingen werden echter door de rechter tegengehouden.

KLM sloot vorige week een cao-akkoord met drie vakbonden, tot onvrede van FNV en CNV. De bonden vinden dat de 14.000 KLM-grondmedewerkers er in koopkracht op achteruitgaan in het akkoord.