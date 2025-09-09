ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vakbonden bij KLM: staken is het uiterste middel

Economie
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 12:05
anp090925089 1
SCHIPHOL (ANP) - Vakbonden FNV en CNV benadrukken dat staken het uiterste middel is dat ze niet zomaar inzetten, nadat dinsdag duidelijk werd dat tienduizenden reizigers worden geraakt door een staking bij het grondpersoneel van KLM op woensdag. "Natuurlijk worden reizigers geraakt, dat is inherent aan stakingen", stelt FNV-bestuurder John van Dorland.
CNV wijst erop dat KLM al maanden weet wat de minimumeisen voor de bonden zijn. "Als je daar bewust niet op ingaat, moet je niet raar kijken als dit een keer gebeurt", zegt een woordvoerder van CNV.
De vakbond wijst erop dat de impact van de werkonderbreking weliswaar groot is, maar dat de bonden eerder nog een veel grotere staking hadden willen organiseren. Twee aangekondigde 24 uursstakingen werden echter door de rechter tegengehouden.
KLM sloot vorige week een cao-akkoord met drie vakbonden, tot onvrede van FNV en CNV. De bonden vinden dat de 14.000 KLM-grondmedewerkers er in koopkracht op achteruitgaan in het akkoord.
Vorig artikel

Koning over vakantie in coronatijd: deel discussie valt weg

Volgend artikel

Meer dan twintig doden door luchtaanval op regio Donetsk

POPULAIR NIEUWS

download (8)

Don Lemon: “Trump is zieker dan het Witte Huis doet voorkomen”

145340906_m

Bizar: hartaanvallen zijn misschien 'besmettelijk'. Dit is hoe dat kan

IMG_2436

Deze kenmerken bepalen of iemand 'sexy' is

248377490_m

Kinderen die vaker deze voeding eten, hebben mogelijk gezondere ogen

VWH-DermNetNZ-Panniculitis-01-76febbb615f4442988c74db6a46187ba

Vroege signalen aan je handen dat er iets mis is met de alvleesklier

Schermafbeelding 2025-09-09 103900

B&B Vol liefde: is Illya helemaal gek geworden?