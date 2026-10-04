ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vakbonden keren zich tegen Duitse bezuinigingen

Economie
door anp
anp041026065 1
Volg ons op Google Nieuws
BERLIJN (ANP/DPA) - Vakbonden en welzijnsorganisaties hebben de Duitse regering opgeroepen de geplande bezuinigingen te stoppen. Het bondgenootschap van veertien organisaties bekritiseerde dit weekend in een gezamenlijke oproep met name de plannen van de regering voor een hervorming van het Duitse stelsel voor langdurige zorg.
Woensdag stemde het Duitse kabinet in met wetgeving om de pleegzorg te hervormen, die onder toenemende druk staat door de vergrijzing. De plannen, die nog door het parlement moeten worden goedgekeurd, omvatten onder meer het over een langere periode uitsmeren van de eigen bijdragen voor bewoners van verpleeghuizen. Ook gaat het om bezuinigingen, zoals een strengere indeling in zorggraden.
Het bondgenootschap benadrukt dat het essentieel is dat er voldoende zorg wordt geboden. Maar de organisaties vrezen dat de regering ook van plan is te korten op andere sociale voorzieningen, bijvoorbeeld de jeugdzorg. Morrelen aan het welzijnsstelsel vinden ze een slechte zaak, ook omdat dit slecht zou zijn voor de democratie.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_4935

Waait je schutting om bij de eerste herfstwind? Dan betaal je de schade vaak zelf, en dit kun je nog doen voor woensdag

meerderheid schat aow leeftijd te laag in1414473126

Je ouder overlijdt en de AOW komt nog binnen: dit moet je direct doen om een terugvordering te voorkomen

shutterstock_2743067413

Dit kost een dag skiën in Europa

IMG_4931

Mobiel abonnement bij KPN of Vodafone? Sinds 1 oktober betaal je meer, en zo haal je dat er per jaar weer uit

tilburgse bijstandsgezinnen krijgen gewoon geld als experiment1685522915

Schonk je je kinderen geld op papier? Juist die constructie kan sneuvelen om de box 3-reparatie te betalen

onderzoek voorziet 100 miljard euro aan zorgkosten in 20251643606205

Zit je bij Zilveren Kruis, VGZ, CZ of Menzis? Dit betaal je nu en dit weet je al over 2027

Loading