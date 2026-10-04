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Veel gewonden bij brand op camping en vakantieoord aan Gardameer

Samenleving
door anp
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PESCHIERA DEL GARDA (ANP/DPA) - Bij een grote brand op een camping aan de zuidelijke oever van het Gardameer zijn zeker 24 gewonden gevallen die naar een ziekenhuis moesten. Een van hen verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. Over de identiteit of nationaliteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt.
De brand is door nog onbekende oorzaak vroeg in de ochtend uitgebroken op camping/vakantieoord Bella Italia in Peschiera del Garda. Bella Italia beschikt behalve over een camping ook over onder meer stacaravans en appartementen.
De brandweer had moeite met blussen als gevolg van ontploffende gasflessen, berichten plaatselijke media. Die maken melding van de verwoesting van "circa twintig stacaravans waarin toeristen sliepen".
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