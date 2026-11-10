Als je in België een kaart verstuurt, dan betaal je vanaf 1 januari €1,77 voor de postzegel. Dat meldt VRT NWS . In Nederland gaat de prijs naar €1,52, in Duitsland naar €1,15. Overal in de buurt wordt post duurder, maar niet overal even hard.

Zoveel kost een postzegel in 2027

Het gaat om een gewone brief of kaart binnen het eigen land, tot 20 gram. De prijzen gelden vanaf 1 januari 2027.

Land Nu Vanaf 1 januari 2027 Stijging België (bpost, niet-prior) €1,63 €1,77 9 procent Frankrijk (lettre verte) €1,52 €1,67 10 procent Nederland (PostNL) €1,40 €1,52 9 procent Duitsland (Deutsche Post) €0,95 €1,15 21 procent

Een Belg die sneller wil, betaalt voor een prior-zegel zelfs €2,73. De Duitse prijs moet de Bundesnetzagentur, de Duitse toezichthouder, nog goedkeuren.

Wij geven meer uit aan het bezorgen van brieven dan dat het ons oplevert. - Maurice Unck, directeur post bij PostNL

Waarom post overal duurder wordt

Mensen sturen steeds minder brieven, maar de bezorger moet nog steeds langs elk adres. PostNL zegt dat de verhoging binnen de ruimte valt die de overheid elk jaar geeft. Die ruimte was voor 2027 bijna 13 procent, de grootste in drie jaar, meldt NL Times. PostNL bleef daar met 8,6 procent onder.

Duitsland maakt de grootste sprong, al blijft het er het goedkoopst. Deutsche Post verhoogt het porto van een standaardbrief en een ansichtkaart met 20 cent. “Prijsverhogingen zijn daarom onvermijdelijk”, zegt Nikola Hagleitner, bestuurder van Post & Paket Deutschland. Ook pakjes worden bij de buren duurder: een bpack in een Belgisch postkantoor gaat van €8,60 naar €9.

Het versturen kost in Nederland niet alleen meer, het duurt ook langer. Sinds 12 juli bezorgt PostNL een gewone brief binnen twee werkdagen in plaats van de volgende dag. Wat dat betekent voor haastige post lees je in het stuk over snelle rouwpost

Zo stuur je je kerstkaarten nog voor de oude prijs

Koop nu een voorraad. Een postzegel met een “1” erop blijft geldig voor een gewone brief, ook na 1 januari. Wat je nu voor €1,40 koopt, plak je volgend jaar op een kaart van €1,52.

Een postzegel met een “1” erop blijft geldig voor een gewone brief, ook na 1 januari. Wat je nu voor €1,40 koopt, plak je volgend jaar op een kaart van €1,52. Reken het uit. Bij 30 kerstkaarten en verjaardagskaarten per jaar scheelt dat €3,60.

Bij 30 kerstkaarten en verjaardagskaarten per jaar scheelt dat €3,60. Post op tijd. PostNL bezorgt binnen twee werkdagen, dus doe kerstkaarten ruim voor de feestdagen op de bus.

PostNL bezorgt binnen twee werkdagen, dus doe kerstkaarten ruim voor de feestdagen op de bus. Kaart naar België of Duitsland? Daarvoor heb je een internationale zegel van PostNL nodig. Een Nederlandse binnenlandzegel is niet genoeg.

Meer weten?