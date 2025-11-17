Aantal schademeldingen aardbeving Zeerijp opgelopen tot 1635

GRONINGEN (ANP) - Het aantal meldingen van schade na de aardbeving in het Groningse Zeerijp is maandagmiddag opgelopen tot 1635, meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De beving in Zeerijp was een van de zwaarste ooit gemeten in het gaswinningsgebied.

Drie dagen na de beving blijven er veel nieuwe schademeldingen binnenkomen. Op maandag werden 264 nieuwe meldingen geteld; in de ochtend stond de teller nog op 1371.

Ook zijn tot nu toe 52 meldingen van een 'acuut onveilige situatie' gedaan. Dat wil zeggen dat iemand zich onveilig voelt in een woning of ander gebouw door aardbevingsschade.

Van de 1635 schademeldingen zijn er volgens het IMG 1136 afkomstig uit het effectgebied van de beving van Zeerijp. Dat is het gebied waarin de beving een trilling van 2 millimeter per seconde of hoger veroorzaakte.