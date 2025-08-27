Van Bruggen: impact afschaffing hypotheekrenteaftrek valt mee

APELDOORN (ANP) - Een afschaffing van de hypotheekrenteaftrek is minder ingrijpend dan vaak wordt gevreesd. Dat stelt financieel dienstverlener Van Bruggen, nu meerdere politieke partijen in hun verkiezingsprogramma willen stoppen met dit belastingvoordeel voor huizenbezitters.

De hypotheekadviseur berekende de gevolgen. Bij een annuïteitenhypotheek van 363.000 euro, het gemiddelde hypotheekbedrag dat starters dit jaar aanvragen, stijgt de nettohypotheeklast bij de huidige regels van 1255 euro in het eerste jaar van de hypotheek naar 1338 euro in jaar 10. Maar als de renteaftrek in 15 jaar wordt afgebouwd, zou dit bedrag 1560 euro zijn in jaar 10.

"Dat is een extra stijging van 222 euro in 10 jaar tijd. Per jaar gaat het dus om een stijging van ongeveer twee tientjes per maand in vergelijking met de huidige situatie", aldus Van Bruggen. "Inkomens groeien in de praktijk echter harder."

Economen zijn al langer kritisch op de hypotheekrenteaftrek. Deze zou de huizenprijzen onnodig aanjagen.