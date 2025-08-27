ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Bruggen: impact afschaffing hypotheekrenteaftrek valt mee

Economie
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 21:01
anp270825179 1
APELDOORN (ANP) - Een afschaffing van de hypotheekrenteaftrek is minder ingrijpend dan vaak wordt gevreesd. Dat stelt financieel dienstverlener Van Bruggen, nu meerdere politieke partijen in hun verkiezingsprogramma willen stoppen met dit belastingvoordeel voor huizenbezitters.
De hypotheekadviseur berekende de gevolgen. Bij een annuïteitenhypotheek van 363.000 euro, het gemiddelde hypotheekbedrag dat starters dit jaar aanvragen, stijgt de nettohypotheeklast bij de huidige regels van 1255 euro in het eerste jaar van de hypotheek naar 1338 euro in jaar 10. Maar als de renteaftrek in 15 jaar wordt afgebouwd, zou dit bedrag 1560 euro zijn in jaar 10.
"Dat is een extra stijging van 222 euro in 10 jaar tijd. Per jaar gaat het dus om een stijging van ongeveer twee tientjes per maand in vergelijking met de huidige situatie", aldus Van Bruggen. "Inkomens groeien in de praktijk echter harder."
Economen zijn al langer kritisch op de hypotheekrenteaftrek. Deze zou de huizenprijzen onnodig aanjagen.
Vorig artikel

VN-Veiligheidsraad berispt, zonder VS, Israël om hongersnood Gaza

Volgend artikel

Van Weel wil alsnog niet zelf asiel verlenen in schrijnende zaken

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-27 090326

B&B Vol liefde: Daniël gedroeg zich als een puber op vakantie in Chersonissos

91a9465b-6281-4646-90a8-5382bda34e15

Waarom verkrachten sommige mannen vrouwen?

196476451_l

Waarom je aankomt als je ouder wordt

ANP-534143554

Dit is de reden van het nieuwe kapsel van Carlos Alcaraz: "Het ziet er niet uit"

ANP-465396432

Echtgenote van zieke Bruce Willis: hij weet niet meer dat ik zijn vrouw ben

ANP-490702118

Deze 5 veelgehoorde tips maken je slaapproblemen alleen maar erger