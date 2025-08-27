ECONOMIE
Van Weel wil alsnog niet zelf asiel verlenen in schrijnende zaken

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 21:24
anp270825183 1
DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister David van Weel (Asiel) wil ondanks een uitspraak van de bestuursrechter niet zelf asiel verlenen aan schrijnende gevallen. De Raad van State oordeelde eerder woensdag dat hij die zogeheten discretionaire bevoegdheid volgens de wet wel degelijk heeft. In 2019 verschoof het ministerie die bevoegdheid naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), en Van Weel wil dat zo laten.
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Van Weel dat hij de discretionaire bevoegdheid weg wil houden bij de politiek. Daarom moet wat hem betreft een keuze nog steeds gemaakt worden door de hoogste baas van de IND, ondanks dat Van Weel eindverantwoordelijk is. De minister wil het "beleidskader" aanpassen, zodat deze keuze strookt met het zogenoemde Vreemdelingenbesluit.
In lagere wetgeving is namelijk geregeld dat de IND de keuze maakt, maar in dat Vreemdelingenbesluit is nog steeds de minister bevoegd. Daarom zou de minister die bevoegdheid ook kunnen gebruiken, oordeelt de Raad.
