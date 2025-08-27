ECONOMIE
VN-Veiligheidsraad berispt, zonder VS, Israël om hongersnood Gaza

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 20:53
anp270825178 1
NEW YORK (ANP/RTR) - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft Israël aangesproken op de hongersnood in de Gazastrook. In een gezamenlijke verklaring staat dat het gaat om een door mensen veroorzaakte crisis en dat Israël onmiddellijk alle beperkingen voor de toevoer van hulpgoederen moet opheffen. Die verklaring werd getekend door veertien van de vijftien lidstaten. Alleen de Verenigde Staten deden niet mee.
De internationale waakhond voor voedselzekerheid (IPC) stelde vorige week dat er hongersnood heerst in een deel van Gaza. De veertien leden van de VN-Veiligheidsraad onderschrijven die conclusie. Ze waarschuwen dat het gebruik van uithongering als oorlogswapen illegaal is onder het internationale humanitaire recht.
De VS zijn een van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en kunnen dus resoluties tegenhouden met een veto. Daarom gaat het nu ook niet om een officiële resolutie, maar om een verklaring van de overige leden.
