Van Rij: mogelijk vertrek VS uit IMF totaal niet in hun belang

WASHINGTON (ANP) - Een mogelijk vertrek van de Verenigde Staten uit het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kan tot extra politieke instabiliteit leiden op het westelijk halfrond. Daarom hebben de Verenigde Staten er geen enkel belang bij om uit het IMF te stappen, stelt de Nederlandse IMF-bestuurder Marnix van Rij in gesprek met het ANP.

De regering van Donald Trump heeft zich in februari 180 dagen gegeven om haar lidmaatschap van alle internationale organisaties te herevalueren. Daaronder valt ook het IMF dat sinds 1944 bestaat en eerder bijvoorbeeld Griekenland met leningen mede er weer bovenop hielp.

Volgens Van Rij is het IMF niet te vergelijken met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waaruit de VS zich al terugtrokken. "Hier gaat het natuurlijk ook nog eens keihard om de centjes en de economie. En de directe politieke stabiliteit van landen. En dat is toch weer net een slagje anders dan bij die andere organisaties."

Financiering IMF

De oud-staatssecretaris, die namens Nederland deel uitmaakt van het bestuur van het IMF, wijst erop dat het fonds programma's heeft lopen in Argentinië, Ecuador en El Salvador. Dat zijn landen die de VS tot hun eigen achtertuin rekenen, stipt hij aan. Juist voor landen daar zou een Amerikaans vertrek consequenties kunnen hebben, want de VS zijn indirect wel verantwoordelijk voor een groot deel van het budget dat het IMF tot zijn beschikking heeft.

"Kijk, het IMF kost de Amerikaanse belastingbetaler niks. En het kost de Nederlandse belastingbetaler ook niks", verduidelijkt Van Rij. Dat komt door de manier waarop het IMF is gefinancierd. "Dat is een gesloten systeem dat loopt via de balansen van de centrale banken."

Advies

Van Rij zegt dat het beste is nu kalm te blijven. "Wel realistisch te blijven, maar ook naar de feiten te kijken. Laat ik het zo zeggen, wij wachten vol vertrouwen die analyse af die de VS in die 180 dagen maken."

Deze week houdt het IMF zijn grote voorjaarsvergadering. Daarvoor komen tal van ministers en centralebankhoofden naar Washington. Van Rij hoopt dat landen het gesprek kunnen aanknopen, ook over de handelsoorlog, om er samen uit te komen. Dan moet het wat hem betreft ook gaan over bijvoorbeeld het Chinese subsidiëren van de eigen industrie. "Dat dit debat gevoerd moet worden en dat dat tot een herijking moet gaan leiden, dat is bijna onvermijdelijk."