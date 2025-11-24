ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Solliciteren in 2025: een cv en brief zijn slechts het begin

Economie
door Dirk Kruin
maandag, 24 november 2025 om 6:47
113245138_l
Solliciteren is er niet eenvoudiger op geworden. Er zijn meer hulpmiddelen om een mooi cv en een ronkende brief te maken. Maar daarmee kom j er niet meer. Als je die baan echt wilt moet je meer doen, zeker nu het aantal vacatures daalt en de werkloosheid weer begint te stijgen
Wie anno 2025 wil solliciteren, kan zich niet meer beperken tot een klassiek cv en een mooie brief. Werkgevers zoeken naar méér: persoonlijkheid, vaardigheden en digitale fit met het team. Het sollicitatieproces is in een paar jaar tijd radicaal veranderd en vraagt om een aanpak die verder gaat dan het opsturen van standaarddocumenten.
Moderne sollicitaties verlopen grotendeels digitaal, via platforms of ‘werken bij’-pagina’s. Bedrijven investeren massaal in AI-tools om cv’s en motivatiebrieven te screenen.
Maar opvallend is dat deze technologie niet alleen selecteert op werkervaring, maar vooral op relevante skills en persoonlijkheid. Het klassieke cv wordt steeds vaker vervangen door online assessments en korte kennismakingsvideo’s. “Skills belangrijker diploma's,” aldus recruitmentplatform Magnet.me. (waar veel goede ttips staan) Er wordt gewoon getest of je de juiste competenties bezit, zelfs al heb je niet het perfecte diploma.​
Belangrijker dan ooit:
  • Je cv moet machine-readable zijn, met heldere structuur en de juiste zoekwoorden. Want een computer gaat je brief lezen.
  • Daarna telt het persoonlijke verhaal en enthousiasme. Je motivatie moet authentiek overkomen en aansluiten bij de bedrijfscultuur.
“Een impactvolle sollicitatiebrief in 2025 gaat vooral over laten zien wie je bent en wat je te bieden hebt,” aldus Meet-My-Job. Overtuig met concrete voorbeelden en toon waarom jíj het verschil gaat maken. Standaardzinnen zijn uit den boze; recruiters willen weten wat je uniek maakt én of je écht gemotiveerd bent voor deze baan.​
De trend is daardoor tweeledig:
  • Automatisering stroomlijnt de eerste selectie en neemt vooroordelen weg.
  • Persoonlijke aandacht tijdens gesprekken maakt het verschil—via informele, vaak digitale kennismaking.

Lees ook

Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regelZo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel
Gen Z neemt hun ouders mee naar sollicitatiegesprekken (en experts vinden dat een slecht idee)Gen Z neemt hun ouders mee naar sollicitatiegesprekken (en experts vinden dat een slecht idee)
2 vragen die je als sollicitant tijdens een sollicitatiegesprek moet stellen2 vragen die je als sollicitant tijdens een sollicitatiegesprek moet stellen
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

generated-image (63)

Als de beurs ineenstort (en dan zal hij) wat moet je dan doen? Praktische adviezen bij een crash

ANP-542747583

Zien: China bouwt razendsnel aan een leger humanoïde robots en loopt mijlenver voor op de VS (en ons)

haberdoedas-TzKc7FGaL7Y-unsplash (1)

Onderzoekers vinden verrassend anti-verouderingseffect van bekend afslankmiddel

ANP-530473039

Na 60 jaar blijkt dat dit bekende diabetesmedicijn een bijzondere invloed heeft op het brein

generated-image (62)

7 redenen waarom je die ander niet uit je hoofd krijgt

Loading