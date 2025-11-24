Wie anno 2025 wil solliciteren, kan zich niet meer beperken tot een klassiek cv en een mooie brief. Werkgevers zoeken naar méér: persoonlijkheid, vaardigheden en digitale fit met het team. Het sollicitatieproces is in een paar jaar tijd radicaal veranderd en vraagt om een aanpak die verder gaat dan het opsturen van standaarddocumenten.

Moderne sollicitaties verlopen grotendeels digitaal, via platforms of ‘werken bij’-pagina’s. Bedrijven investeren massaal in AI-tools om cv’s en motivatiebrieven te screenen.

r en Maar opvallend is dat deze technologie niet alleen selecteert op werkervaring, maar vooral op elevante skills en persoonlijkheid . Het klassieke cv wordt steeds vaker vervangen door online assessments en korte kennismakingsvideo’s. “Skills belangrijker diploma's,” aldus recruitmentplatform Magnet.me. (waar veel goede ttips staan) Er wordt gewoon getest of je de juiste competenties bezit, zelfs al heb je niet het perfecte diploma.​

Belangrijker dan ooit:

Je cv moet machine-readable zijn, met heldere structuur en de juiste zoekwoorden. Want een computer gaat je brief lezen.

Daarna telt het persoonlijke verhaal en enthousiasme. Je motivatie moet authentiek overkomen en aansluiten bij de bedrijfscultuur.

“Een impactvolle sollicitatiebrief in 2025 gaat vooral over laten zien wie je bent en wat je te bieden hebt,” aldus Meet-My-Job. Overtuig met concrete voorbeelden en toon waarom jíj het verschil gaat maken. Standaardzinnen zijn uit den boze; recruiters willen weten wat je uniek maakt én of je écht gemotiveerd bent voor deze baan.​

De trend is daardoor tweeledig: