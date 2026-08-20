Veel meer bouwvergunningen in aanloop naar regels netcongestie

DEN HAAG (ANP) - De nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten er mogelijk toe aangezet versneld nieuwbouwprojecten te vergunnen. Het aantal vergunningen lag in het tweede kwartaal van dit jaar ongebruikelijk hoog. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Netcongestie ontstaat wanneer het stroomnet onvoldoende ruimte heeft om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. Sinds 1 juli kunnen netbeheerders nieuwe woningen op een wachtlijst plaatsen als het elektriciteitsnet niet genoeg capaciteit heeft. Waarschijnlijk hebben gemeenten daarom geprobeerd om voor die datum meer bouwvergunningen te verlenen.

Vanwege de wijzigingen in regelgeving heeft het CBS de cijfers voor juni nog niet gepubliceerd. Toch is de toename in het tweede kwartaal al duidelijk te zien. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor 10.800. Sinds januari 2022 waren dit er gemiddeld 7100 per maand.

Bedrijfspanden

De stijging in het aantal vergunningen heeft ervoor gezorgd dat de geplande bouwkosten voor vergunde woningen uitkomen op 6,3 miljard euro. Dit is bijna twee keer zoveel als de 3,2 miljard euro in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Voor bedrijfspanden ging het om 1,8 miljard euro aan geplande kosten, een stijging van 2 procent.

Er worden nog steeds meer woningen vergund dan gebouwd, ook als rekening wordt gehouden met afgeblazen projecten. Eind mei waren er 234.000 nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend, maar die nog niet zijn opgeleverd.

De gehele omzet in de bouwsector steeg in het tweede kwartaal met ruim 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het CBS is een mogelijke verklaring dat juni dit jaar twee werkdagen meer telde dan vorig jaar.