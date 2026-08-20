Hoe duur is trouwen?

Trouwen kan vrijwel gratis, maar een volledige bruiloft kost al snel evenveel als een kleine auto. Wie alleen voor de wet wil trouwen, kan bij veel gemeenten op een beperkt moment gratis terecht. Maar zodra er een trouwjurk, feestlocatie, diner, fotograaf en honderd gasten bijkomen, loopt de rekening snel op.

Voor een gemiddelde Nederlandse bruiloft met ongeveer honderd gasten moet je in 2026 rekenen op ongeveer €15.000 tot €25.000. Sommige recente ramingen komen zelfs uit op gemiddeld €23.675, exclusief huwelijksreis.

Gratis trouwen: het kan nog

Wie vooral officieel getrouwd wil zijn, hoeft niet per se diep in de buidel te tasten. Veel gemeenten bieden nog altijd een kosteloze ceremonie aan. Daar zitten meestal wel voorwaarden aan vast: het huwelijk vindt plaats op een doordeweekse ochtend, duurt kort en er kunnen vaak maar een beperkt aantal gasten mee.

Bij gemeente Hulst is een ceremonie op maandagmorgen bijvoorbeeld gratis. Wie daar kiest voor een eenvoudige ceremonie op woensdagmiddag, betaalt €124,80.

Gemeenten bepalen zelf hun tarieven. Daardoor verschillen de kosten per woonplaats flink. In Kerkrade kost een baliehuwelijk €94, terwijl een uitgebreide ceremonie in het raadhuis tussen €222 en €287 kost. Een huwelijk op zaterdag loopt daar op tot €647.

Vrijdag en zaterdag zijn duur

De populairste trouwdagen zijn ook de kostbaarste. Voor een gemeentelijke ceremonie op vrijdagmiddag betaal je in 2026 gemiddeld €506. Op zaterdag ligt dat gemiddelde op bijna €794. Gratis trouwen is vaak mogelijk, maar de beschikbare plekken zijn schaars en de wachttijden kunnen oplopen.

Daarbij komt dat de gemeente slechts één onderdeel van de rekening is. De ceremonie zelf is meestal niet de grote financiële klapper. Die volgt zodra stellen een feest willen organiseren.

De locatie en gasten bepalen de rekening

De grootste kostenposten zijn meestal de locatie, het eten en drinken. Een recente berekening voor een complete bruiloft komt uit op €23.675. Alleen al locatie en catering zouden daarin gemiddeld goed zijn voor circa €10.200.

Het aantal gasten maakt daarbij enorm verschil. Een klein huwelijk met directe familie en vrienden is heel anders geprijsd dan een feest voor honderd of meer mensen. Voor locatie en catering kun je grofweg rekenen op €100 tot €150 per gast.

Daar komen vaak nog deze uitgaven bovenop:

Trouwjurk, pak, schoenen en haar- en make-up

Trouwringen

Fotograaf en eventueel videograaf

Bruidstaart, bloemen en decoratie

Muziek, dj of band

Uitnodigingen, bedankjes en vervoer

Overnachtingen voor het bruidspaar of gasten

Drie mogelijke trouwbudgetten

Type bruiloft Indicatief budget Wat krijg je? Klein of praktisch €0–€5.000 Gratis of eenvoudige gemeenteceremonie, kleine groep, lunch of borrel Gemiddeld feest €15.000–€25.000 Ceremonie, circa 100 gasten, locatie, eten/drinken, kleding en fotograaf Groot en luxe Vanaf €30.000 Populaire trouwlocatie, uitgebreid diner, entertainment, decoratie en veel gasten Type bruiloft Richtbedrag Wat kun je verwachten? Klein en praktisch €0 tot €5.000 Gratis of eenvoudige ceremonie, klein gezelschap en een lunch of borrel Gemiddeld feest €15.000 tot €25.000 Ceremonie, ongeveer honderd gasten, eten, drinken, kleding en fotograaf Groot en luxe Vanaf €30.000 Populaire locatie, uitgebreid diner, entertainment, styling en veel gasten

Het gemiddelde bedrag zegt niet alles. Een stel dat op maandagochtend trouwt en daarna thuis een borrel geeft, kan met een paar duizend euro klaar zijn. Wie op zaterdag trouwt op een buitenlocatie, een diner geeft en een band boekt, kan veel sneller boven de €30.000 uitkomen.

Zo houd je de kosten onder controle

De eenvoudigste besparing is kiezen voor een minder populaire trouwdag. Maandag tot en met donderdag zijn doorgaans goedkoper dan vrijdag en zaterdag, zowel bij de gemeente als bij locaties en leveranciers.

Ook de vorm van de dag helpt. Een lunch, high tea of borrel is vaak aanzienlijk goedkoper dan een uitgebreid diner met meerdere gangen. Stellen kunnen verder besparen door ceremonie, eten en feest op één locatie te organiseren. Dat voorkomt extra huur, transport en tijdverlies.

Wie vooraf een vast maximumbedrag bepaalt, voorkomt dat kleine extra’s ongemerkt uitgroeien tot grote kosten. Reserveer daarnaast ongeveer 10 procent van het budget voor onverwachte uitgaven, zoals extra uren van de fotograaf, toeslagen voor de locatie of kosten voor vervoer.

Het jawoord is goedkoop, de dag eromheen niet

Een huwelijk sluiten hoeft dus niet duur te zijn. Het officiële jawoord kan zelfs gratis. Maar voor wie van die ene dag een uitgebreid feest maakt, is €15.000 tot €25.000 in 2026 een realistisch bedrag. De uiteindelijke prijs wordt vooral bepaald door de gastenlijst, de trouwdag en de wens om alles tot in detail te organiseren.