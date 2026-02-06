VEH: lagere rekening met thuisbatterij, terugverdientijd onzeker

AMERSFOORT (ANP) - Huishoudens kunnen hun energierekening verlagen met een thuisbatterij, maar het blijft onzeker hoe snel ze die kunnen terugverdienen. Dit meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH) na een proef onder dertien huizenbezitters met verschillende typen batterijen.

Onderzoeksbureau CE Delft analyseerde het energieverbruik en schatte dat de terugverdientijd voor een huishouden met een gemiddeld verbruik tussen de 10 en 22 jaar ligt, afhankelijk van bijvoorbeeld de energieprijzen en het soort contract. Volgens VEH gaat een batterij doorgaans echter 10 tot 15 jaar mee.

VEH begon de proef in 2024 om te kijken hoe interessant energieopslag is voor huiseigenaren met panelen. Vanwege het afschaffen van de salderingsregeling zoeken huizenbezitters naar manieren om hun opgewekte energie meer zelf te gebruiken, bijvoorbeeld door die op te slaan in een batterij. Uit de test blijkt ook dat huishoudens met een batterij ongeveer 30 procent meer zelf opgewekte stroom kunnen gebruiken.