VEH mist in actieplan maatregelen voor bouw starterswoningen

AMERSFOORT (ANP) - De Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt dat in het actieplan van woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan (D66) voor snellere woningbouw te weinig maatregelen staan voor de bouw van betaalbare huizen voor bijvoorbeeld starters en senioren. Dergelijke woningen zijn volgens de belangenbehartiger voor huiseigenaren "essentieel" om de doorstroming verder op gang te krijgen.

De VEH leest in de plannen ook goede punten, zoals het verkorten van procedures en het aanwijzen van locaties om te bouwen. "Maar meer en sneller bouwen is één ding. Het gaat er ook om wát je dan precies bouwt", voegt de vereniging daaraan toe.

Brancheorganisatie Bouwend Nederland laat weten veel in de gekozen richting te herkennen, zoals meer industrieel bouwen, snellere vergunningverlening en uniforme bouwregels.