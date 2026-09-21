ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VEH mist in actieplan maatregelen voor bouw starterswoningen

Economie
door anp
maandag, 21 september 2026 om 15:41
anp210926142 1
Volg ons op Google Nieuws
AMERSFOORT (ANP) - De Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt dat in het actieplan van woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan (D66) voor snellere woningbouw te weinig maatregelen staan voor de bouw van betaalbare huizen voor bijvoorbeeld starters en senioren. Dergelijke woningen zijn volgens de belangenbehartiger voor huiseigenaren "essentieel" om de doorstroming verder op gang te krijgen.
De VEH leest in de plannen ook goede punten, zoals het verkorten van procedures en het aanwijzen van locaties om te bouwen. "Maar meer en sneller bouwen is één ding. Het gaat er ook om wát je dan precies bouwt", voegt de vereniging daaraan toe.
Brancheorganisatie Bouwend Nederland laat weten veel in de gekozen richting te herkennen, zoals meer industrieel bouwen, snellere vergunningverlening en uniforme bouwregels.
loading

POPULAIR NIEUWS

nederlandse benzineprijs loopt verder op1633266019

Italië schrapt een jaar wegenbelasting, Duitsland haalt 17 cent van de liter – en het kabinet Jetten?

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Oplichters spelen in op einde saldering: fraude rond zonnepanelen en thuisbatterijen verviervoudigd

258774906_m

Op deze manier houd je de erfbelasting zo laag mogelijk

dnb hypotheekrente gaat harder omhoog dan spaarrente1683704906

Hypotheekrente knalt naar 4,38 procent: dit is wat je nu écht moet doen

ANP-565457119

SER komt met plan voor afschaffing toeslagenstelsel

download (3)

Dit is de sterkste munt ter wereld — en de zwakste is bijna niets meer waard

Loading