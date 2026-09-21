ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarom anderen je waarschijnlijk veel leuker vinden dan je zelf denkt

psychologie
door Nina van der Linden
maandag, 21 september 2026 om 15:43
124163733_m
Volg ons op Google Nieuws
Wie weinig zelfvertrouwen heeft, zou moeten opknappen van complimenten, liefde en succes. Logisch, zou je denken. Maar psychologisch onderzoek wijst op iets vreemds: positieve ervaringen kunnen bij mensen met een negatief zelfbeeld averechts werken.
Daarachter zit de zogeheten zelfverificatietheorie. Die stelt dat we mensen opzoeken die ons ongeveer zien zoals we onszelf zien. Dat geldt ook wanneer dat beeld weinig rooskleurig is.
Mensen met een negatief zelfbeeld blijken bijvoorbeeld minder toegewijd aan een partner die hen positiever beoordeelt dan zij zichzelf beoordelen. Ze gaan liever om met mensen die eveneens negatief over hen denken. Positieve feedback kan zelfs de bloeddruk laten stijgen.
Het wordt nog opmerkelijker. Mensen met een laag zelfbeeld die na een piepje de zin "Ik ben leuk” moesten herhalen, voelden zich daarna slechter.

Je zelfbeeld als theorie

Psycholoog Marisa G. Franco beschrijft zelfwaardering als een soort theorie over jezelf. Wie positief over zichzelf denkt, verwacht dat anderen hem accepteren. Wie negatief over zichzelf denkt, verwacht afwijzing.
Probleem: die theorie hoeft helemaal niet te kloppen. Mensen onderschatten vaak hoeveel anderen hen mogen. Dit verschijnsel heet de liking gap en blijkt sterker bij mensen die bijzonder kritisch op zichzelf zijn. Ook het idee dat iemand heeft over hoe zijn romantische partner hem ziet, weerspiegelt vaak sterker zijn eigen zelfbeeld dan het werkelijke oordeel van die partner.
Waarom houden we dan toch vast aan zo'n negatief verhaal? Hoogleraar Robin Carhart-Harris denkt dat pijn het leven onvoorspelbaar kan laten voelen: er kan ieder moment iets slechts gebeuren. Het brein zoekt vervolgens zekerheid en legt een verhaal vast: "Ik ben slecht” en "Mensen zullen me afwijzen.” Zelfs zo'n negatieve theorie biedt houvast. Een afwijzing komt dan tenminste niet onverwacht.
Herinneringen spelen daarin een belangrijke rol. Afwijzing, pesten, verwaarlozing of misbruik worden opgeslagen en gebruikt om de toekomst te voorspellen. Zoals geheugenwetenschappers het formuleren: "Het geheugen wordt beschouwd als een database voor zelfwaardering.”
Zo kan een laag zelfbeeld zichzelf beschermen én gevangen houden. Wie zich al waardeloos voelt, hoeft minder ver te vallen als de gevreesde afwijzing terugkeert. Daardoor kan zelfs een droombaan voelen als falen en een liefdevolle relatie als liefdeloosheid.
Of, zoals Franco het samenvat: "Onwaardigheid leidt tot onvermogen om liefde te verwerken.”
Bron: Psychology Today

Lees ook

Zes tips om het zelfvertrouwen van je kind te vergrotenZes tips om het zelfvertrouwen van je kind te vergroten
Geeft testosteron echt je zelfvertrouwen een boost?Geeft testosteron echt je zelfvertrouwen een boost?
Dip in zelfvertrouwen rond je vijftigste kan wijzen op een verhoogd risico op dementie.Dip in zelfvertrouwen rond je vijftigste kan wijzen op een verhoogd risico op dementie.
loading

POPULAIR NIEUWS

nederlandse benzineprijs loopt verder op1633266019

Italië schrapt een jaar wegenbelasting, Duitsland haalt 17 cent van de liter – en het kabinet Jetten?

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Oplichters spelen in op einde saldering: fraude rond zonnepanelen en thuisbatterijen verviervoudigd

258774906_m

Op deze manier houd je de erfbelasting zo laag mogelijk

dnb hypotheekrente gaat harder omhoog dan spaarrente1683704906

Hypotheekrente knalt naar 4,38 procent: dit is wat je nu écht moet doen

ANP-565457119

SER komt met plan voor afschaffing toeslagenstelsel

download (3)

Dit is de sterkste munt ter wereld — en de zwakste is bijna niets meer waard

Loading