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Kiescommissie: bondgenoot Poetin krijgt 99,85 procent van stemmen

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 15:37
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MOSKOU (ANP/DPA) - Volgens de Russische kiescommissie heeft de Tsjetsjeense leider en krijgsheer Ramzan Kadyrov bij zijn herverkiezing als leider van de Russische regio Tsjetsjenië 99,85 procent van de stemmen behaald. Kadyrov is een nauwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin.
Het cijfer dat de kiescommissie maandag noemde, is nog hoger dan bij de vorige parlementsverkiezingen in 2021. Volgens het Russische staatspersbureau TASS kreeg de Tsjetsjeense leider toen 99,73 procent van de stemmen.
Kadyrov regeert de regio Tsjetsjenië al bijna twintig jaar met harde hand en krijgt daarin veel ruimte van Poetin. Burgerrechtenactivisten hebben melding gemaakt van ernstige mensenrechtenschendingen en moorden op critici.
Tegelijkertijd gaan er steeds vaker geruchten dat Kadyrov ernstig ziek zou zijn. In het openbaar probeert hij zijn zoon naar voren te schuiven als potentiële opvolger. Zo werd de destijds 17-jarige Adam Kadyrov vorig jaar benoemd tot hoofd van de veiligheidsraad van de regio.
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