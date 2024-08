Financiële markten speculeren op grote renteverlaging. Wat gaat Fed-baas Powell vandaag zeggen?

Vanmiddag gaat Fed-baas Jerome Powell een toespraak houden op de tweede dag van het Jackson Hole Symposium in Wyoming. Iedereen verwacht dat hij een renteverlaging gaat aankondigen. Maar hoe hard gaat de Amerikaanse centrale bank de economie stimuleren?

100 basispunten?

Uit de Fed-notulen van de rentevergadering van juli bleek al dat een aantal leden van het beleidscomité voor een renteverlaging was, maar uiteindelijk veranderde er toen nog niets. Alles wijst erop dat het in september anders gaat zijn. De financiële markten speculeren op een renteverlaging van 100 basispunten, oftewel 1 procent.

Inflatie

“Die renteverlaging in september, dat is een done deal, dat zal hij ook wel bevestigen. Het gaat vooral om het pad erna, en of die 100 basispunten te veel of te weinig is”, legt BNR's huiseconoom Han de Jong uit. De Fed werd deze week geconfronteerd met een tegenvallend banenrapport, wat olie op het vuur heeft gegooid. Bovendien is de Amerikaanse inflatie al aardig onder controle.

Banenrapport

Hoe gaat Powell vandaag reageren op de fors naar beneden bijgestelde banengroei in de VS? “De arbeidsmarkt is minder sterk dan uit eerdere cijfers was gebleken. Het is interessant wat Powell daarover gaat zeggen, want hij kan dat niet negeren.”

Volatiliteit

Wat Powell ook gaat zeggen vanmiddag, de ervaring leert dat zulke aankondigen bijna altijd tot scherpe marktbewegingen leiden, aldus de econoom. “Het kan grote invloed hebben op de financiële markten, ook op de korte termijn.”