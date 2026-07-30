VEH: prijzen bouwvergunningen in gemeenten lopen sterk uiteen

AMERSFOORT (ANP) - Er zijn forse lokale verschillen in de kosten voor de aanvraag van bouwvergunningen in Nederland. Dat stelt Vereniging Eigen Huis (VEH) in haar jaarlijkse steekproef. In sommige gemeenten is een bouwvergunning tienduizenden euro's duurder dan in andere.

VEH heeft tussen maart en juli onderzoek gedaan in 39 gemeenten. Daaruit blijkt dat een vergunning voor een nieuwbouwwoning met 300.000 euro aan bouwkosten in Wormerland ongeveer 21.000 euro kost. Een vergelijkbare aanvraag in Oegstgeest kost 122 euro.

Naast de bouwvergunningen verschillen ook de kosten voor verbouwvergunningen fors per gemeente, aldus de onderzoekers. Voor een verbouwing van 80.000 euro betaalt een aanvrager in Breda 938 euro aan administratiekosten, zogenoemde leges. In Zeist zijn die vergelijkbare kosten 6525 euro.

Omgevingswet

VEH stelt in het onderzoek dat twee jaar na de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de verschillen in bouwleges nog altijd moeilijk te controleren en uit te leggen zijn. "Hier is geen peil op te trekken", zegt Cindy Kremer, algemeen directeur van VEH. "Gemeenten moeten kunnen uitleggen waar inwoners voor betalen."

De belangenorganisatie van huizenbezitters pleit voor een verplichte landelijke rekenmethode voor bouwleges om dit te voorkomen. Gemeenten moeten volgens de instantie openbaar maken hoe hun tarieven zijn opgebouwd, zodat inwoners kunnen controleren waarom een vergunning in de ene gemeente duurder is dan in de andere. "Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de verschillen redelijk en uitlegbaar zijn", aldus VEH.