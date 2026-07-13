Studie: 2700 doden door hittegolven in Engeland en Wales

Door hittegolven in mei en juni zijn in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 mensen overleden. Dat concluderen onderzoekers van onder meer Imperial College London en de Britse weerdienst Met Office in een maandag verschenen studie.

Volgens de onderzoekers stierven ongeveer 550 mensen tijdens de hitte van 21 tot en met 29 mei en bijna 2200 tijdens de periode van 18 tot en met 28 juni. In Engeland werden maandrecords gemeten van respectievelijk 35,1 en 37,7 graden.

De onderzoekers gebruikten weergegevens, klimaatmodellen en studies naar oversterfte. Ze benadrukken dat door klimaatverandering de hittegolven intenser zijn en vaker voorkomen. De maximumtemperaturen lagen volgens hen 3 tot 4 graden hoger dan zonder opwarming van de aarde.

De Britse gezondheidsdienst komt de komende weken met een officiële raming op basis van overlijdensgegevens. De Britse klimaatcommissie waarschuwde eerder dat het land onvoldoende is voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering.