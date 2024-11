KNMI verlengt code oranje om sneeuw in Groningen met paar uur

GRONINGEN (ANP) - Het KNMI heeft code oranje vanwege zware sneeuwval in Groningen met een paar uur verlengd, in eerste instantie zou de alarmering tot 21.00 uur duren. Een woordvoerder van het weerinstituut laat weten dat de code oranje vermoedelijk tot 23.00 uur of middernacht van kracht blijft, omdat er nog altijd veel sneeuw valt en de impact groot is.

Regionaal valt 5 tot 10 centimeter sneeuw in de noordelijke provincie. Het verkeer heeft veel last van de sneeuwval, verschillende weggebruikers zijn gestrand.

In het hele land, met uitzondering van het westen, kan het donderdagavond en -nacht plaatselijk glad zijn door winterse neerslag en bevriezing van natte weggedeelten. Het KNMI heeft daarvoor code geel afgegeven. Ook vrijdagochtend kan het glad zijn.

Verschillende veiligheidsregio's waarschuwen weggebruikers voor plotselinge gladheid. Er wordt op grote schaal gestrooid.