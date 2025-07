Van de Zandschulp via Arnaldi naar tweede ronde Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp is doorgedrongen tot de tweede ronde op Wimbledon. De 29-jarige Nederlander verraste op het grandslamtoernooi in Londen de Italiaan Matteo Arnaldi (24), de mondiale nummer 43. Van de Zandschulp won in drie sets: 7-6 (4) 7-6 (5) 6-4. Van de Zandschulp en Arnaldi speelden dinsdag het restant van hun partij, die een dag eerder na twee sets was gestaakt wegens invallende duisternis.

Van de Zandschulp, de nummer 92 van de wereldranglijst, treft in de tweede ronde Alejandro Davidovich Fokina. De Nederlander verloor drie van de eerdere vier partijen tegen de Spanjaard, waaronder twee jaar geleden op Wimbledon.

Voor Van de Zandschulp was de zege op Arnaldi de eerste overwinning sinds medio april in München. Hij gaf daarna geblesseerd op in Madrid, verloor in de eerste ronde op Roland Garros en miste het Libéma Open in Den Bosch door een bovenarmblessure. Ruim een week geleden werd hij in de kwalificaties op Mallorca uitgeschakeld.

Van de Zandschulp wist in 2022 de vierde ronde op Wimbledon te bereiken. Dat is zijn beste prestatie op het grastoernooi in Londen. Van de Zandschulp wist een keer op een grandslamtoernooi de kwartfinale te halen. Dat was in 2021 op de US Open.