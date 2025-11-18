ECONOMIE
Verfmaker AkzoNobel zakt op rood Damrak na fusienieuws

Economie
door anp
dinsdag, 18 november 2025 om 9:20
anp181125073 1
AMSTERDAM (ANP) - AkzoNobel ging dinsdag flink omlaag op de Amsterdamse beurs. De verfproducent, bekend van merken als Flexa, Dulux en Sikkens, gaat fuseren met zijn Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems. De fusie vindt plaats via een aandelenruil. Na afronding van de deal bezitten aandeelhouders van AkzoNobel 55 procent en Axalta-aandeelhouders 45 procent van het nieuwe bedrijf, dat wordt geleid door AkzoNobel-topman Greg Poux-Guillaume. Het aandeel AkzoNobel zakte bijna 4 procent.
De fusie wordt naar verwachting eind 2026 tot begin 2027 afgerond. Na een periode van dubbele notering aan de beurzen in Amsterdam en New York, zal het aandeel uiteindelijk alleen op Wall Street genoteerd zijn en van het Damrak verdwijnen.
De algehele stemming op de beurzen was opnieuw negatief. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 1,1 procent lager op 935,03 punten. Bijna alle hoofdfondsen stonden in het rood.
