Verkoop nieuwe auto's in Nederland bijna een vijfde lager

BUNNIK (ANP) - In Nederland zijn vorige maand bijna een vijfde minder nieuwe personenauto's verkocht dan een jaar eerder. Daarmee houdt de dalende lijn in de autoverkopen van januari aan, constateren brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging.

In februari zijn er 22.380 wagens op kenteken gezet. Daarvan waren er 6805 volledig elektrische auto's. Hun marktaandeel is duidelijk geslonken ten opzichte van vorig jaar.

Ook in januari liepen de verkopen al terug. In totaal werden er dit jaar tot nu toe 50.366 nieuwe auto's geregistreerd. Dat is 16,4 procent minder dan in de eerste twee maanden van 2025.

Een woordvoerder van BOVAG denkt dat de daling te maken heeft met de flinke eindsprint in de verkopen in de laatste maanden van vorig jaar. Waarschijnlijk hebben met name leasemaatschappijen hun aankopen toen naar voren gehaald omdat ze rekenden op minder gunstige bijtellingregels in 2026. Uiteindelijk pakten die regels niet zo ongunstig uit als gevreesd, maar toen waren veel van de extra aankopen al gedaan.