ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schaatser Hollaar wint 1500 op NK allround, Bosker aan de leiding

Sport
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 12:15
anp010326107 1
HEERENVEEN (ANP) - Schaatser Louis Hollaar heeft de 1500 meter op het Nederlands kampioenschap allround gewonnen. Met een tijd van 1.46,65 was hij 0,18 seconde sneller dan klassementsleider Marcel Bosker. Remco Stam werd derde op ruim een seconde van Hollaar.
In het klassement na drie van de vier afstanden gaat Bosker ruim aan de leiding. Hij heeft een voorsprong van meer dan dertien seconden op Stam op de afsluitende 10 kilometer. Hollaar, geen specialist op de lange afstanden, staat derde op ruim vijftien seconden van Bosker. Jorrit Bergsma, die olympisch brons won op de 10 kilometer, staat zevende op meer dan een minuut achterstand.
De winnaar van het NK mag komend weekend deelnemen aan het WK allround, ook in Heerenveen. Chris Huizinga en Stijn van de Bunt zijn al geplaatst voor dat toernooi, zij kregen een aanwijsplek van schaatsbond KNSB.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (2)

De Opperste Leider is dood: dat verandert alles

image+(1)

Waarom bent u deze oorlog begonnen, mr. President?

gandr-collage (1)

De VS grepen sinds 1945 in in vele tientallen landen. Die landen werden daar zelden beter van

ANP-49374499 (1)

Koolhydraatarm eten? Doe maar niet, als je tenminste scherp wilt blijven

174653685_m

Dit is een opmerkelijke eigenschap van bescheiden mensen

158841505_m

Zwangere vrouw levert flink in door kabinetsplannen

Loading