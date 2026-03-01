Schaatser Hollaar wint 1500 op NK allround, Bosker aan de leiding

HEERENVEEN (ANP) - Schaatser Louis Hollaar heeft de 1500 meter op het Nederlands kampioenschap allround gewonnen. Met een tijd van 1.46,65 was hij 0,18 seconde sneller dan klassementsleider Marcel Bosker. Remco Stam werd derde op ruim een seconde van Hollaar.

In het klassement na drie van de vier afstanden gaat Bosker ruim aan de leiding. Hij heeft een voorsprong van meer dan dertien seconden op Stam op de afsluitende 10 kilometer. Hollaar, geen specialist op de lange afstanden, staat derde op ruim vijftien seconden van Bosker. Jorrit Bergsma, die olympisch brons won op de 10 kilometer, staat zevende op meer dan een minuut achterstand.

De winnaar van het NK mag komend weekend deelnemen aan het WK allround, ook in Heerenveen. Chris Huizinga en Stijn van de Bunt zijn al geplaatst voor dat toernooi, zij kregen een aanwijsplek van schaatsbond KNSB.