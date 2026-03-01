Kallas: met dood Khamenei ligt weg open naar ander Iran

BRUSSEL (ANP) - Het is onzeker wat er gaat gebeuren nu de Iraanse leider Ali Khamenei overleden is, schrijft EU-buitenlandchef Kaja Kallas op X. "Maar er ligt nu een open weg naar een ander Iran, een Iran dat de bevolking wellicht meer vrijheid geeft om vorm te geven."

Kallas staat in contact met partners om praktische stappen te vinden voor de-escalatie, schrijft ze verder. Het gaat om de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 en om de leiders en ministers van landen in het Midden-Oosten, waaronder Oman, Bahrein, Israël en Jordanië.

Later zondag spreekt ze de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in een door haar belegde videoconferentie.