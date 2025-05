Verkoop nieuwe Tesla's nog verder gekelderd in EU

De verkoop van nieuwe Tesla-auto's in de Europese Unie is in april opnieuw gekelderd. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA zakte de verkoop van elektrische auto's van het merk met meer dan 52 procent, vergeleken met een jaar eerder.

In de EU werden vorige maand 5475 nieuwe Tesla's op kenteken gezet. Dat waren er nog 11.540 een jaar geleden. Over de eerste vier maanden van dit jaar daalde de verkoop van Tesla met 46 procent tot 41.677 auto's.

Tesla ondervindt hinder van de ophef rond topman Elon Musk om zijn werk met de enorme overheidsbezuinigingen voor de Amerikaanse president Donald Trump, waar massaontslagen mee gepaard gaan. Verder krijgt Musk in Duitsland veel kritiek op zijn steun aan de extreemrechtse partij AfD bij de parlementsverkiezingen eerder dit jaar. Er zijn oproepen geweest tot een boycot van Tesla.