ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verkoop warmtepompen veel minder hard gegroeid, meldt branche

Economie
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 19:17
anp241025169 1
NAARDEN (ANP) - De verkoop van warmtepompen is vorig kwartaal veel minder hard gegroeid dan in de eerste helft van dit jaar. De Vereniging Warmtepompen meldt dat fabrikanten en importeurs in juli, augustus en september bijna 28.000 warmtepompen voor woningen hebben verkocht, 6 procent meer dan een jaar eerder. Daarmee is de groei veel lager dan de toename van 35 procent in de eerste jaarhelft.
De brancheorganisatie vreesde eerder al dat de populariteit van warmtepompen bij renovaties tijdelijk zou zijn, omdat de vraag in de renovatiemarkt erg afhankelijk is van overheidsbeleid. Een subsidieregeling voor warmtepompen werd begin dit jaar verlaagd, met een overgangsregeling. De wijziging leidde tot een piek in de bestellingen eind 2024 en die warmtepompen werden in de eerste maanden van 2025 geleverd.
De Vereniging Warmtepompen wil aanvullend beleid om de verkopen op peil te houden. Zo moeten warmtepompen financieel aantrekkelijker worden en moet meer aandacht komen voor netcapaciteit.
loading

POPULAIR NIEUWS

2B061311-8E76-4861-9C81-C8155CDDCC32-958x593

Welke steden hebben het meest te lijden onder massatoerisme? De nummer 1 zal je verbazen (of niet)

shutterstock 754726225

7 zinnen die volgens de psychologie alleen mensen met een laag IQ in hun dagelijkse gesprekken gebruiken

ANP-536331057

Neem een kijkje in de woning van CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal, zie foto's

ANP-540082073

De grote nabeschouwing van Dijkhoff en Segers: hoe Wilders het SBS-debat verloor

anp 478731763

Waarom zoveel mensen in complottheorieën geloven

anp231025217 1

Poetin dringt aan op bijeenkomst met Trump

Loading