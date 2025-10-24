Verkoop warmtepompen veel minder hard gegroeid, meldt branche

NAARDEN (ANP) - De verkoop van warmtepompen is vorig kwartaal veel minder hard gegroeid dan in de eerste helft van dit jaar. De Vereniging Warmtepompen meldt dat fabrikanten en importeurs in juli, augustus en september bijna 28.000 warmtepompen voor woningen hebben verkocht, 6 procent meer dan een jaar eerder. Daarmee is de groei veel lager dan de toename van 35 procent in de eerste jaarhelft.

De brancheorganisatie vreesde eerder al dat de populariteit van warmtepompen bij renovaties tijdelijk zou zijn, omdat de vraag in de renovatiemarkt erg afhankelijk is van overheidsbeleid. Een subsidieregeling voor warmtepompen werd begin dit jaar verlaagd, met een overgangsregeling. De wijziging leidde tot een piek in de bestellingen eind 2024 en die warmtepompen werden in de eerste maanden van 2025 geleverd.

De Vereniging Warmtepompen wil aanvullend beleid om de verkopen op peil te houden. Zo moeten warmtepompen financieel aantrekkelijker worden en moet meer aandacht komen voor netcapaciteit.