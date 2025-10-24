ECONOMIE
Starmer wil Oekraïne snel steunen met bevroren Russische tegoeden

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 19:16
anp241025168 1
LONDEN (ANP/RTR) - Volgens de Britse premier Keir Starmer is er tijdens een bijeenkomst in Londen van de zogenoemde coalitie van bereidwilligen "absolute duidelijkheid" gekomen dat er snel vooruitgang moet worden geboekt met het gebruik van bevroren Russische tegoeden ter ondersteuning van Oekraïne.
"Donderdag heeft de EU een zeer belangrijke stap voorwaarts gezet, en tijdens de bijeenkomst van vanmiddag (vrijdag) was er absolute duidelijkheid dat we die vooruitgang op korte termijn moeten zien te boeken", zei Starmer tegen verslaggevers, die hij samen met Europese leiders, NAVO-chef Mark Rutte en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te woord stond.
Starmer verwees naar het 19e sanctiepakket van de Europese Unie, dat de import van Russisch vloeibaar aardgas verbiedt en zich richt op uiteenlopende partijen, van Chinese raffinaderijen en Centraal-Aziatische banken tot een Russische gevangenisarts.
