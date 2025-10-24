Rutte: NAVO overweegt nog steeds Tomahawk-raketten voor Oekraïne

NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte heeft gezegd dat hij de eventuele levering van Tomahawk-raketten aan Oekraïne met de Amerikaanse president Donald Trump heeft besproken en dat de kwestie nog steeds wordt onderzocht.

"De president en ik hebben het natuurlijk met name over de Tomahawks gehad. De kwestie wordt nog steeds door de president onderzocht en het is wederom aan de VS om te beslissen," zei Rutte tijdens een persconferentie in Londen.

Hij zei dat het aan elk NAVO-lid is om te beslissen welke wapens het aan Oekraïne wil leveren en dat de Verenigde Staten een breed scala aan wapens blijven leveren.

Rutte reisde naar Londen om de leiders van de zogenoemde coalitie van bereidwilligen te ontmoeten, een groep westerse landen die Oekraïne steunt.